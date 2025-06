Piccolissime, di design e totalmente indipendenti. Le tiny house, mini case prefabbricate tra i 15 e i 40 mq fisse o spesso su quattro ruote, hanno già conquistato gli Stati Uniti e ora sono pronte a diffondersi anche nel nostro Paese. Nonostante le dimensioni modeste, queste abitazioni sono studiate nei minimi dettagli con tutti i comfort necessari e anche diversi elementi di design. Il loro punto forte è soprattutto il prezzo: una tiny house su quattro ruote completamente arredata costa, infatti, mediamente tra i 30mila e i 60mila euro, a seconda delle dimensioni e delle dotazioni. Un costo che può essere pari al 70% in meno delle case in muratura. In Italia, però, al momento questa soluzione è ancora poco praticabile perché manca una soluzione giuridica che inquadri le tiny house nello specifico. Le case su ruote, infatti, sono equiparate ai camper e quindi non sono idonee nè alla residenza nè all'allaccio stabile per le fognature, la rete idrica e quella elettrica. I fabbricati fissi, invece, sono equiparati a una casa vera e propria e richiedono perciò che il terreno su cui sono posti sia edificabile, che ci sia un permesso di costruire e che vengano rispettati tutti i regolamenti urbanistici comunali. "Pomeriggio Cinque News" approfondisce l'argomento e mostra una tiny house a Zagarolo (Roma), progettata dall'architetto italiano Giulia Fasoli.