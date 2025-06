"Temptation Island", Alessio e Sonia M. sono la prima coppia

"Sinceramente, avrei forse dovuto scrivere io al programma - replica la compagna -, perché nell'arco degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento con una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti. Io ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente, perché lo ho aiutato quando è diventato avvocato e, di fatto, esercita ancora in casa mia. Purtroppo io ho già subito in passato una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e oggi non voglio più sbagliare".