Quando le altre fidanzate hanno raccontato ad Anita quello che stavano vedendo nel monitor, la ragazza ha chiesto alla presentatrice di tenerle la mano, e ha detto: "L'unica cosa che so è che il mio ragazzo è molto vendicativo, molto risentito, ma non credo che ci sia un vero legame tra loro due. Vedo solo porcate". Successivamente il gruppo delle fidanzate ha avuto la possibilità di decidere quale delle tentatrici far allontanare dal villaggio degli uomini per un giorno. E la scelta è caduta proprio su Gabriella, a discapito di Montoya.