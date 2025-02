Sesso col tentatore a "Temptation Island Spagna": ecco come è finita per i fidanzati

Durante una puntata del reality, Montoya ha ricevuto un video della sua fidanzata Anita mentre baciava il tentatore Manuel nella jacuzzi, mentre lui le afferrava il sedere. Accecato dalla gelosia e dalla rabbia, il ragazzo ha preso a calci il supporto su cui era appoggiato il tablet e si è poi strappato la camicia, gettandosi in mare. Quando la conduttrice Sandra Barneda lo ha raggiunto tentando di farlo calmare, il ragazzo si è sfogato: "Mi ha distrutto, sono devastato. Lei era tutta la mia famiglia, questo è ciò che volevo: tornare con lei. Ho resisto alle tentazioni e le sto mostrando molto rispetto. Questo mi sta distruggendo, non ne posso più e adesso non so più cosa fare. Quello che ha fatto è imbarazzante, si è resa ridicola e ha distrutto il nostro legame". Quando il ragazzo ha potuto osservare in diretta cosa stesse combinando Anita con il tentatore nel villaggio delle fidanzate, a letto insieme in atteggiamenti inequivocabili, ha iniziato a correre sulla spiaggia, inseguito dalla conduttrice e da alcuni cameraman, per raggiungere Anita e Manuel.