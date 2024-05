Leggi Anche Valeria Marini protagonista a "Supervivientes": beve uova crude e si intossica

Tutti gli eccessi di "Supervivientes" Non è la prima volta che "Supervivientes", l'edizione spagnola dell' "Isola dei Famosi" in onda su Telecinco, finisce nell'occhio del ciclone. In passato, infatti, alcuni concorrenti si erano fatti notare per comportamenti esagerati. Tra questi Fabio Coloricchio e Violeta Mangrinan, che avevano fatto sesso davanti alle telecamere e Gianmarco Onestini che si era tuffato nell'acqua completamente nudo. Questa volta, però, il colpo di testa di uno dei concorrente avrebbe potuto avere conseguenze fatali.



"Supervivientes": la produzione chiama l'esercito Qualche giorno fa Angelo Cristo Jr. si era infatti avventurato oltre la zona di sicurezza dove si svolgono le riprese del reality, dopo aver avuto un violento diverbio con la naufraga Aurah Ruiz (moglie del calciatore Jesé Rodríguez). La produzione del reality aveva immediatamente allertato la marina dell'Honduras, rendendosi conto della pericolosità della situazione. Il concorrente è stato ritrovato, dopo tre ore di ricerche, a Cayo Cochino Menor, un'area in cui sono presenti molti burroni e animali feroci.

Concorrente di "Supervivientes" ritrovato dopo tre ore A dare notizia del ritrovamento è stato il conduttore del programma Carlos Sobera: "Il concorrente è rimasto disperso per più di tre ore. Tre lunghissime ore in cui ha attraversato anche una zona molto pericolosa. La situazione ha generato molta angoscia per l’organizzazione e i suoi colleghi, fino a quando alla fine è stato localizzato in perfette condizioni". Il presentatore non ha mancato di sottolineare la gravità del gesto, con cui Angelo ha messo a rischio la sua vita e quella del team di produzione.

