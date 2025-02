La conduttrice Sandra Barneda lo ha subito raggiunto in acqua e ha tentato di farlo calmare. Tra le lacrime, il ragazzo si è sfogato: "Mi ha distrutto, sono devastato. Lei era tutta la mia famiglia, questo è ciò che volevo: tornare con lei. Ho resisto alle tentazioni e le sto mostrando molto rispetto. Questo mi sta distruggendo, non ne posso più e adesso non so più cosa fare. Quello che ha fatto è imbarazzante, si è resa ridicola e ha distrutto il nostro legame". Le (brutte sorprese) però, non sono finite qui per Montoya.