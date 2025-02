A Temptation Island Spagna show a luci rosse in piscina

Gli eccessi non sono però finiti qui. Protagonista Tadeo, anche lui tradito dalla fidanzata Sthefany. Per vendicarsi della compagna infedele si è lasciato andare con la tentatrice Mayeli in piscina. I due hanno iniziato a baciarsi con passione e a un certo punto la single si è inabissata, lasciando intuire i suoi intenti a luci rosse. Il video è finito sotto gli occhi della compagna Sthefany, che non ha trattenuto la sua rabbia: "Che schifo è questo? Sta facendo qualcosa in piscina! Non voglio sapere niente di questo tizio. È un bugiardo disgustoso, ecco cosa è. Mi fa schifo vedere queste immagini. Avete visto cosa ha fatto lei in piscina?". I due avevano avuto un primo confronto divisi da una barriera ma poi, contravvenendo alle regole, si erano scontrati di nuovo in riva al mare per lanciarsi accuse reciproche e insulti. Sembra che Montoya e Tadeo, però, saranno i protagonisti anche del prossimo episodio di "Temptation Island". Stando alle anticipazioni, infatti, si scambieranno un lungo bacio in risposta di quello che si sono date qualche giorno fa le loro (ex) fidanzate Anita e Sthefany.