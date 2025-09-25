Truffe telefoniche, vittima derubata di 25mila euro: "Sul cellulare ho visto i numeri della banca e della Questura"

A "Mattino Cinque" la testimonianza di Daniela: "Sapevano tutti i dati e i movimenti del conto"
© Da video
Una truffa compiuta agitando lo spettro di altre truffe. Ai microfoni di "Mattino Cinque" Daniela Dellera racconta il raggiro telefonico subìto da funzionari fasulli che le hanno sottratto migliaia di euro da conti correnti personali. "Ho ricevuto una chiamata dal numero della sede centrale della mia banca", spiega la donna affiancata dal suo legale.
"Si sono presentati come funzionari dell'ufficio anti-truffa intenti a fare un'indagine sulla filiale dove avevo il conto", prosegue Daniela che allarmata dai bonifici anomali mossi da una presunta "talpa" racconta di essersi recata presso la sua filiale. "Una volta lì ho ricevuto una chiamata anche dal numero esatto della Questura di zona", dice.
Come in altri casi, a giocare un ruolo determinante per la riuscita della truffa è stato il fattore tempo. "Mi hanno chiesto di disporre in una mattina un bonifico di 15.500 euro dal mio conto, di 10mila euro da quello mio figlio e da altri due dove ho la firma", spiega la vittima che sulla mole di informazioni in possesso dai truffatori aggiunge: "Sapevano benissimo i miei dati e quanto potevo muovere dai miei conti perché hanno chiesto cifre appena superiori a ciascuna soglia". Sull'eventuale responsabilità dell'istituto di credito il legale della donna aggiunge: "La truffa ha riguardato decine di clienti dalla Valtellina alla Brianza, tutti raggirati nello stesso modo: è evidente che i responsabili sono in possesso di dati sensibili e che la banca è in qualche modo coinvolta", afferma l'avvocato.
