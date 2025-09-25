Firenze, multe false sui parabrezza: "Automobilisti raggirati con il qr code"

Tanto perfetta da sembrare vera. A Firenze diversi automobilisti hanno reagito con incredulità a decine di multe false apparse sui parabrezza. Dall'intestazione a orari e targa del veicolo: i dati visibili sul documento rilasciato solo dalla Polizia stradale in caso di infrazione trae in inganno anche gli occhi più esperti. "Sono fatti molto bene", dice ai microfoni di "Mattino Cinque" la commissaria Chiara Brinati.