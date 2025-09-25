Violentata dopo aver risposto a un annuncio di lavoro online: arrestato 58enne recidivo a Ragusa

Una giovane donna di 28 anni è stata violentata a Ragusa dopo aver risposto a un annuncio di lavoro pubblicato su un sito online. Il falso colloquio per addetta alle pulizie si è trasformato in un'aggressione sessuale da parte di un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura. Le indagini sono scattate grazie alla denuncia della vittima e alla segnalazione del personale medico, che aveva rilevato segni di grave sofferenza psicologica.