C'è una denuncia Violentata al parco a Roma, il 26enne fermato è sospettato di un altro stupro

Una 44enne ha raccontato di essere stata avvicinata con la scusa di una sigaretta, mentre attendeva l’autobus a Prenestina, e di essere stata trascinata su un cumulo di rifiuti. E' la seconda denuncia dopo quella della 60enne al parco Tor Tre Teste