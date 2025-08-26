Roma, 60enne violentata nel parco: fermato l'aggressore ripreso da una telecamera di videosorveglianza

L'uomo, dopo essere stato fermato dai carabinieri alla stazione termini e messo alle strette, avrebbe ammesso la violenza sessuale e il furto. E' stato individuato grazie alle scarpe e al berretto indossati: gli stessi che aveva nel video. Avrebbe inoltre affermato di aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, acquistate, pochi minuti prima del fatto, nel limitrofo quartiere Quarticciolo. Il fermo, per furto e violenza sessuale, dovrà essere convalidato dal Tribunale. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.



La denuncia Domenica, la donna aveva denunciato di essere stata aggredita da un uomo che ha descritto come "di colore", che l'aveva violentata dopo averle rubato il cellulare. Era stata lei ad allertare il 112. La donna era stata soccorsa e trasferita al Policlinico secondo il "Protocollo rosa". Sul posto era intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Casilino.