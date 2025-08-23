Milano, abusi su una 17enne al parco: lei si salva con il segnale antiviolenza

Dopo aver subito palpeggiamenti e abusi da uno sconosciuto, una 17enne si è salvata mostrando a una passante il "signal for help", il segnale antiviolenza con le dita della mano che si chiudono sul pollice. Tutto è iniziato quando la ragazza, dopo essere caduta in strada alla fermata del bus tra Cologno e Vimodrone, nel Milanese, è stata soccorsa da un 30enne nordafricano, che l'ha accompagnata in un vicino parco. Qui, su una panchina, sono iniziate le violenze e i palpeggiamenti, finché la 17enne non ha mostrato il segnale a una passante, una ragazza che abita in zona, che ha avvertito il padre: è stato lui a chiamare i carabinieri, facendo fermare l'uomo con l'accusa di violenza sessuale.