Cronaca
a vimodrone

Milano, abusi su una 17enne al parco: lei si salva con il segnale antiviolenza

La ragazzina era stata soccorsa da un uomo dopo una banale caduta sull'asfalto. Questo l'aveva quindi palpeggiata su una panchina, ma la vittima è riuscita ad allertare una passante. Fermato il 30enne

23 Ago 2025 - 11:46
© Facebook

© Facebook

Dopo aver subito palpeggiamenti e abusi da uno sconosciuto, una 17enne si è salvata mostrando a una passante il "signal for help", il segnale antiviolenza con le dita della mano che si chiudono sul pollice. Tutto è iniziato quando la ragazza, dopo essere caduta in strada alla fermata del bus tra Cologno e Vimodrone, nel Milanese, è stata soccorsa da un 30enne nordafricano, che l'ha accompagnata in un vicino parco. Qui, su una panchina, sono iniziate le violenze e i palpeggiamenti, finché la 17enne non ha mostrato il segnale a una passante, una ragazza che abita in zona, che ha avvertito il padre: è stato lui a chiamare i carabinieri, facendo fermare l'uomo con l'accusa di violenza sessuale.

"Sono in pericolo", il segno universale per le donne che chiedono aiuto

© Withub

© Withub

© Withub

Dal soccorso all'aggressione

 La ragazzina era inciampata sull'asfalta  quando l'uomo l'ha avvicinata per aiutarla. Si è offerto di accompagnarla alla stazione ferroviaria, dove era diretta, ma prima l'ha invitata a sedersi su una panchina. A questo punto sono cominciati gli abusi, con la 17enne impietrita che non aveva la forza di fuggire per timore che le cose per lei si mettessero anche peggio. E' riuscita quindi, con il segnale antiviolenza, a farsi notare dalla ragazza che passava. 

L'aggressore: "Era consensuale"

 Nonostante l'arrivo dei carabinieri però il nordafricano era riuscito ad allontanarsi. Rintracciato poi in un appartamento a Cologno sud, è stato fermato dai militari della compagnia di Sesto San Giovanni, dichiarando che la ragazza fosse consensuale. 

