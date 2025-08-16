Parma, per fuggire al compagno violento si chiude in auto: arrivano i carabinieri

La donna è stata portata in ospedale, l'uomo in carcere
Il 9 agosto, a Langhirano (Parma), una donna è uscita di casa e si è chiusa in auto per fuggire al compagno violento. Quando i carabinieri sono arrivati l'uomo, un 52enne straniero, stava tentando di forzare la porta e di rompere il finestrino, a torso nudo. Poco prima aveva anche minacciato operatori del 118. I militari, al termine degli accertamenti, lo hanno arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale.
L'episodio è l'epilogo di una escalation di violenza domestica. In passato, il 52enne era già stato sottoposto a una misura cautelare, ma la donna, in seguito, lo aveva perdonato, dandogli un'altra possibilità. L'altra sera, l'uomo ha anche resistito all'arresto, spintonando i carabinieri. La donna è stata portata in ospedale, il compagno in carcere.
