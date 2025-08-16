Parma, per fuggire al compagno violento si chiude in auto: arrivano i carabinieri

Il 9 agosto, a Langhirano (Parma), una donna è uscita di casa e si è chiusa in auto per fuggire al compagno violento. Quando i carabinieri sono arrivati l'uomo, un 52enne straniero, stava tentando di forzare la porta e di rompere il finestrino, a torso nudo. Poco prima aveva anche minacciato operatori del 118. I militari, al termine degli accertamenti, lo hanno arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale.