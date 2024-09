Milano, picchiata per anni dal compagno: si salva grazie al gesto antiviolenza

Gli agenti delle volanti della questura di Milano sono intervenuti in via Calabiana dove, in un appartamento al quarto piano, era stata segnalata una lite. Giunti sul posto, i poliziotti, notato che all'interno dell'abitazione si era tenuta una festa i cui partecipanti stavano continuando a creare disagi ai condomini per il loro vociare e urlare, hanno fatto scendere in strada tutti i presenti per procedere all'identificazione e successivo allontanamento. In quel contesto il 31enne, accompagnato dalla 24enne, si è avvicinato ai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale dicendo di dover andare a riprendere il cane, affidato la sera precedente al suo amico, proprietario dell'appartamento in questione. In quel frangente, la giovane donna ha chiesto agli agenti della volante: "Posso fare una chiamata con il telefono della polizia?", utilizzando contestualmente il "Signal for help", gesto universale e silenzioso utilizzato dalle donne vittime di violenza per chiedere aiuto. Il gesto ha immediatamente attirato l'attenzione del poliziotto, che ha portato via con sé la vittima, accorgendosi tra l'altro che aveva delle ferite sulle mani e sul labbro.