Foto intime delle mogli postate online a loro insaputa, pagina social denunciata alla polizia postale

L’indignazione si è diffusa rapidamente sui social, dove la scoperta del gruppo ha scatenato una vera e propria ondata di segnalazioni. E, a quanto riferito sulla stessa pagina social, di denunce alla polizia postale. Reparto specializzato della polizia di Stato, la postale è da anni in prima linea nella lotta ai reati informatici e alla diffusione di materiale illecito online. Tra le sue competenze rientrano la prevenzione e repressione della pornografia non consensuale, del cyberbullismo, delle frodi digitali e dei reati legati al deep web. In casi come quello del gruppo Facebook, la postale può intervenire raccogliendo le segnalazioni, monitorando i contenuti, identificando gli amministratori e gli utenti che hanno pubblicato o condiviso immagini senza consenso. L’attività investigativa può sfociare in procedimenti penali per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e per violazione della privacy. Negli ultimi anni, la polizia postale ha già gestito numerosi casi di revenge porn e di gruppi chiusi su chat e social network dedicati alla condivisione di immagini di donne all’insaputa delle dirette interessate, ottenendo in diverse circostanze la chiusura immediata delle pagine incriminate e la denuncia degli amministratori.