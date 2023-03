Roma, videocamera nello spogliatoio femminile di una palestra

Una videocamera spia, nascosta all'interno di un orologio, avrebbe registrato immagini nello spogliatoio delle donne (anche minorenni) di una palestra di Roma. A indagare è Alice Martinelli de "Le Iene" che è andata a parlare con alcune clienti, con la moglie del titolare e anche con lui. "Ho scoperto questa telecamera insieme a una mia amica a cui il titolare, con la scusa di dover sistemare una cosa, aveva chiesto di fare il "palo" fuori lo spogliatoio. Alcune donne però non dovendosi spogliare sono entrate lo stesso e lo hanno visto manovrare l'orologio in maniera strana. Da lì è iniziato tutto" ha raccontato una testimone.

Stando a quanto raccontano le clienti all'inviata de "Le Iene", la tecnica per sistemare e riposizionare l'orologio sarebbe stata sempre la stessa. Oltre all'orologio che le testimoni raccontano "cambiava spesso", c'era anche un borsone che dalla panca riprendeva le docce dello spogliatoio famminile. "Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere dal titolare, sembrava una persona squisita, simpatica, ci regalava anche i cioccolatini" ha aggiunto una testimone. La procura della Capitale ha affidato le indagini alla squadra mobile che sta ascoltando le vittime per verificare se le foto e i filmati carpiti in modo illegale possano essere finiti poi sul web. Nel frattempo la palestra è aperta e viene gestita dalla moglie dell'uomo che raggiunga dall'inviata dichiara di "non sapere niente", mentre il proprietario ha deciso di chiudersi in casa.