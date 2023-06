Francia: per anni ha drogato la moglie facendola violentare da 83 uomini

Dominique era già noto alla polizia, che nel 2020 lo aveva arrestato per aver filmato le minigonne delle clienti di un supermercato nelle vicinanze di Carpentras. Da una successiva perquisizione della sua casa in Provenza, hanno rinvenuto dozzine di video in una chiavetta USB , all'interno di un file chiamato "ABUSI" .

Il reclutamento degli stupratori

L'uomo, avrebbe messo in atto un vero e proprio reclutamento dei vari aggressori in un forum online in francese dedicato alle violenze all'insaputa dei partner chiamati à son insu (letteralmente, "a sua insaputa"). Già nel 2021 33 degli 83 stupratori identificati dalla polizia francese erano stati arrestati. Secondo gli investigatori gli uomini "dovevano essere a conoscenza del fatto che la donna fosse stata drogata", chiarendo che "Dominique non li ha mai minacciati e ognuno di loro era libero di interrompere i suoi atti e andare via". Alcuni degli aggressori sono entrati in casa della coppia in più di una occasione.