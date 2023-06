Monza, violenza sessuale sull'ex compagna malata di tumore: arrestato un 44enne

I carabinieri di Monza hanno arrestato un 44enne con le accuse di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti dell'ex convivente e della nuova compagna.

L'uomo infliggeva "punizioni" alle due donne nel caso non avessero soddisfatto i suoi desideri sessuali e ha minacciato più volte l'ex, affetta da un tumore, di impedirle di accedere alle cure se non avesse partecipato a videochiamate erotiche con altre persone: le diceva infatti che le avrebbe fatto sparire la tessera sanitaria se non avesse acconsentito alle sue richieste.