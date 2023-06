Trentino, uomo condannato per violenza sessuale nei confronti di una 11enne

I fatti

Il gioco viene quindi interrotto dall'arrivo dell'uomo che dice alla bambina più grande "Giochiamo alla bella addormentata" e la porta in camera da letto, dove prima la spoglia e poi la palpeggia. La piccola riesce però a liberarsi, fuggendo dal papà al quale ha raccontato tutto "Queste cose le fa anche con lei, solo che lei è piccola e non ha il coraggio di dirlo", ha raccontato tutto d’un fiato la bimba mentre scoppiava in lacrime, indicando l’amichetta, figlia della compagna dell’uomo. Un racconto che ha portato allo scoperto delle molestie sulla bambina, che sarebbe stato confermato anche dalle insegnanti della figlioletta della donna.