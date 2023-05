Bologna, un 64enne abusa della nipotina di 7 anni: arrestato

Ascoltati i genitori e la bambina

Dal racconto dei familiari, l'uomo frequentava abitualmente la loro abitazione e le violenze si sarebbero verificate mentre i genitori erano fuori casa. Dopo papà e mamma, anche la bambina è stata ascoltata in audizione protetta, con l'aiuto di uno psicologo. La piccola avrebbe raccontato di aver subito abusi dall'uomo, che le ripeteva di non raccontare niente perché correva il rischio di finire in carcere.