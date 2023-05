Cusano Milanino (Milano), violenza sessuale su una 11enne: arrestato lo zio

Un anno fa la bambina, arrivata nell'abitazione dello zio insieme ad altri due cuginetti, sarebbe stato molestata più volte durante la notte.Tornata a casa, provato e agitato, ha raccontata tutto ai genitori, i quali hanno sporto denuncia. In più occasioni il 50 enne ha provato a fare loro ritirare la denuncia, anche con minacce.

"Attrazione irrefrenabile verso soggetti immaturi"

Secondo il gip, che ha raccolto le dichiarazioni rese dalla giovanissima vittima di abusi (ascoltata in audizione protetta, come da prassi) e altre testimonianze, l'uomo avrebbe messo in atto un comportamento spinto da "un'attrazione irrefrenabile verso soggetti immaturi la cui capacità di resistenza a offerte sessuali insidiose è assai debole".