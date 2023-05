Roma, "mi ha violentata nel suo ambulatorio durante la visita": 24enne denuncia il medico di base

Violentata durante la visita nell'ambulatorio del medico di famiglia che la segue da anni, mentre altri pazienti erano in sala d'attesa.

Per ben due volte in un paio di mesi, in cui una giovane è costretta a prendere appuntamento nello studio almeno cinque volte per problemi di salute. "La bacia e allunga le mani", si legge nella denuncia di una 24enne di Roma contro il dottore della mutua al quale dopo mesi di indagine è arrivato l'avviso di garanzia. L'accusa è di violenza sessuale. La vicenda è stata raccontata da La Repubblica.