Processo al medico che molestava le pazienti, la teste: “In aula stavo per svenire”

“Quando l’ho visto mi è mancata l’aria. L’ho visto in piedi là, mi sono bloccata. Perché non sembra, ma dover parlare è difficile: dopo undici anni che tieni tutto dentro, di colpo devi tirarlo fuori. E lui è lì”. Così a "Le Iene" inizia il drammatico racconto di una delle testimoni del processo contro Gianfranco De Lorenzis, il chirurgo bariatrico di Parma accusato di aver molestato diverse sue pazienti durante alcune visite mediche.

“Le Iene” da anni seguono il caso e in passato documentarono le pratiche illegali del dottore con l’aiuto di una complice e di una telecamera nascosta. Venerdì scorso, durante un’udienza, sono state sentite alcune delle ex pazienti di De Lorenzis. “Una donna è quasi svenuta”, racconta Roberto Mirabile, presidente dell’associazione “La Caramella Buona”, che assiste le vittime di abusi. “Il dottore è a un metro da loro e le guarda sempre, come per incutere loro paura. Con un sottile ghigno, un sorrisino, un’aria di sfida”.