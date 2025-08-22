Violenza sulle donne, si pensa a un registro dei condannati e al Tso per i denunciati

Dopo il via libera in prima lettura del disegno di legge governativo che introduce il reato di femminicidio, Palazzo Madama si prepara ora a esaminare un altro testo ad hoc. E' di iniziativa parlamentare e punta a intervenire sul fronte della prevenzione in materia di violenza sulle donne. L'iniziativa è partita dal senatore Fdi, Renato Ancorotti: la proposta, ora all'esame della commissione Giustizia di Palazzo Madama, introduce la figura dello psicologo e dello psichiatra forense, che affiancheranno magistrati e pubblici ufficiali nei procedimenti penali relativi ai casi di violenza di genere.