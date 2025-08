Perugia, finge di offrire un impiego e violenta una 21enne: incastrato da un video

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti risalgono al pomeriggio del 19 luglio. L'uomo avrebbe avvicinato la giovane con il pretesto di offrirle un impiego in un nuovo ristorante in fase di apertura. Una proposta che appariva credibile, anche perché il locale si trovava lungo il percorso che la ragazza doveva compiere per rientrare a casa. L'uomo l'ha invitata a visitare l'immobile, un bar ormai in disuso ma ancora arredato con tavoli e sedie. Una volta all'interno, però, l'atmosfera è rapidamente cambiata. Alla richiesta della ragazza di poter andare via, l'ingresso è risultato chiuso a chiave: il gesto ha segnato l'inizio del sequestro.