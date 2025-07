Sacerdote arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria per violenza sessuale su minore

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il sacerdote si sarebbe servito della propria posizione per manipolare emotivamente il ragazzo, facendolo sentire legato spiritualmente e moralmente alla figura del proprio "padre guida". Un rapporto in cui, secondo le indagini, si sovrapponevano momenti di liturgia, di confidenza, e di abuso. In alcuni casi, dopo aver consumato gli atti sessuali, il religioso avrebbe persino impartito una benedizione alla vittima, chiedendo "perdono" per l'accaduto. Nel corso delle attività investigative è emerso come il ragazzo, pur vivendo con disagio e sofferenza quanto subito, faticasse a ribellarsi, paralizzato da un sentimento di soggezione e dal timore di perdere il legame con la comunità parrocchiale. Una condizione di subordinazione che il sacerdote, figura di grande carisma e autorevolezza nel contesto ecclesiastico, avrebbe saputo alimentare con strategia e consapevolezza, fino a rendere il giovane incapace di opporsi.