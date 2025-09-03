Lecco, truffa del "parente nei guai" a due anziani coniugi: denunciato un 17enne

Poco dopo, riporta il Giorno, si è presentato direttamente a casa loro, che, agitati per la sorte del nipote, non hanno capito più nulla e gli hanno consegnato tutto quanto di valore avevano: catenine, collane, bracciali, orologi, orecchini, per un valore di migliaia di euro. Quando marito e moglie si sono calmati e hanno realizzato che si trattata di un imbroglio, ormai era tardi e il ragazzo lontano, in stazione a Lecco appunto, dove i poliziotti di pattuglia della Mobile lo hanno però subito notato. Agitato, nervoso, si comportava in maniera strana. Nello zaino hanno trovato il tesoretto, di cui lui non ha saputo spiegare né la provenienza né perché se lo portasse in giro.