Lecco, truffa del "parente nei guai" a due anziani coniugi: denunciato un 17enne

Il minore: "Sono un amico di vostro nipote. Mi ha detto lui di chiamarvi. Ha avuto un incidente e gli servono tutti i soldi e l'oro che avete per aiutarlo"
Ennesimo tentativo di truffa ai danni di persone anziane. Questa volta però l'attore che interpreta il finto parente in difficoltà è un adolescente italiano di 17 anni. Lo hanno identificato e denunciato gli agenti della Mobile di Lecco, con lo zaino pieno di gioielli appena rubati alle sue ultime due vittime, moglie e marito settantacinquenni di Erba. Il minore nei giorni scorsi aveva telefonato a casa dei due coniugi dicendo: "Sono un amico di vostro nipote. Mi ha detto lui di chiamarvi. Ha avuto un incidente e gli servono tutti i soldi e l'oro che avete per aiutarlo".
Poco dopo, riporta il Giorno, si è presentato direttamente a casa loro, che, agitati per la sorte del nipote, non hanno capito più nulla e gli hanno consegnato tutto quanto di valore avevano: catenine, collane, bracciali, orologi, orecchini, per un valore di migliaia di euro. Quando marito e moglie si sono calmati e hanno realizzato che si trattata di un imbroglio, ormai era tardi e il ragazzo lontano, in stazione a Lecco appunto, dove i poliziotti di pattuglia della Mobile lo hanno però subito notato. Agitato, nervoso, si comportava in maniera strana. Nello zaino hanno trovato il tesoretto, di cui lui non ha saputo spiegare né la provenienza né perché se lo portasse in giro.
La risposta è arrivata dai carabinieri, che hanno segnalato che poco prima a Erba due anziani coniugi erano stati derubati con la truffa del cosiddetto finto parente coinvolto in un incidente che aveva bisogno di soldi e preziosi. Il 17enne è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata. Ora è stato affidato in una comunità educativa su indicazione del magistrato di turno della Procura della Repubblica del Tribunale dei minori di Milano. La refurtiva è stata invece riconsegnata ai legittimi proprietari.
