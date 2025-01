Truffe agli anziani, sempre più pensionati riescono a sventare raggiri e frodi telefoniche

Nella lotta contro le truffe telefoniche agli anziani si registra una crescente rivincita dei nonni, che si trasformano in detective e riescono a far arrestare i truffatori. I corsi organizzati dall'Arma dei Carabinieri, nelle parrocchie e nei centri anziani, stanno dando ottimi risultati. Così, sempre più pensionati riescono a sventare raggiri e frodi telefoniche, facendo finire in manette i malintenzionati.