A Giugliano

Truffe agli anziani: ecco come funziona il metodo "Spoofing"

Arrestati 11 malviventi: si fingevano operatori degli istituti bancari delle loro vittime per sottrarre loro migliaia di euro

07 Ott 2025 - 11:23
01:11 

Ecco come funziona il metodo "spoofing" con cui in Campania sono stati truffati diversi anziani. Con una chiamata un truffatore  si fingeva operatore della banca della vittima per raggirarla. I malviventi acquisivano sul dark web generalità, numeri di telefoni  e informazioni sul conto corrente, poi attraverso chiamate  riuscivano a sottrarre migliaia di euro alle loro vittime. I carabinieri di Giugliano hanno arrestato 11 persone per associazione a delinquere, truffa, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione 

di strumenti di pagamento. L'indagine è stata condotta in collaborazione con American Express, Leroy Merlin e alcuni istituti bancari tra cui Poste Italiane, PayPal, Unicredit e Bnp. 

