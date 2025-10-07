Truffe agli anziani: ecco come funziona il metodo "Spoofing"

Ecco come funziona il metodo "spoofing" con cui in Campania sono stati truffati diversi anziani. Con una chiamata un truffatore si fingeva operatore della banca della vittima per raggirarla. I malviventi acquisivano sul dark web generalità, numeri di telefoni e informazioni sul conto corrente, poi attraverso chiamate riuscivano a sottrarre migliaia di euro alle loro vittime. I carabinieri di Giugliano hanno arrestato 11 persone per associazione a delinquere, truffa, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione