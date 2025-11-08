Truffe online, false comunicazioni a nome dell'Agenzia delle Entrate su rimborsi fiscali e criptovalute

Inoltre, riporta l'Agenzia delle Entrate in un ulteriore comunicato, "da recenti segnalazioni", è stata individuata un'altra campagna di phishing ai danni dei cittadini "che sfrutta illecitamente il nome e il logo dell'Agenzia. Questa campagna ha l'obiettivo di ottenere dati sensibili degli utenti e, per le vittime che completano il procedimento finale, persino il wallet crypto. Viene richiesto di inserire numerosi dati personali e finanziari degli utenti, includendo alcune domande che simulano una procedura di tracciamento e profilazione come, ad esempio, la provenienza del capitale investito e la frequenza dei movimenti delle criptovalute. Questi elementi sono riconducibili a tecniche psicologiche note, utilizzate per conferire autorevolezza alle comunicazioni fraudolente, assieme ad altre usuali caratteristiche quali: il design gradevole del sito; il dominio verosimile; la presenza di loghi ufficiali; il senso di urgenza, intimando la scadenza in giornata. Il processo si conclude con la 'Domanda 8 di 8', che prevede l'import delle transazioni nelle cryptovalute Solana o Ethereum oppure il collegamento del proprio wallet: completare questo passo permette agli attaccanti di ottenere le chiavi private e, di conseguenza, garantisce il controllo completo dello stesso wallet".