Nuovo Ducati Monster, rivoluzione naked: più leggero, veloce e tecnologico

© Ducati Monster
Motore V2 con fasatura variabile, elettronica avanzata, display da 5" e sella ribassata fino a 775 mm: la moto che unisce sportività e comfort quotidiano come mai prima
Nello stabilimento di Borgo Panigale è sceso dalla linea di produzione il primo esemplare del nuovo Ducati Monster, la quinta generazione di un'icona che dal 1992 ha rivoluzionato il mondo delle moto naked. Una leggenda nata da una formula tanto semplice quanto geniale: "Tutto ciò che serve, niente di più". Un concetto che in oltre trent'anni ha saputo riunire motociclisti di tutto il mondo nella grande famiglia dei "Monsteristi", pronti ora a celebrare l'arrivo di questa attesissima evoluzione.
Il nuovo Monster è stato completamente riprogettato e reinterpreta in chiave moderna lo stile del primo modello, recuperando tutti gli stilemi che lo hanno reso inconfondibile: il faro incorniciato dalle iconiche "spalle" del serbatoio a dorso di bisonte, la sella unica e il codino corto e leggero. Il risultato è un'estetica che unisce tradizione e innovazione, capace di farsi riconoscere al primo sguardo ma con un carattere deciso, unico e contemporaneo.
Il Monster 2026 monta il nuovo motore bicilindrico a V con distribuzione IVT (Intake Variable Timing), una tecnologia che garantisce prestazioni straordinarie su tutta la gamma di utilizzo: regolarità ai bassi regimi, vigore ai medi e potenza agli alti. Un dato fa capire la versatilità di questo propulsore: l'80% della coppia massima è disponibile dai 4.000 ai 10.000 giri, per un'erogazione fluida e progressiva in ogni situazione. Il motore V2, unico nel segmento, rende il Monster snello e sportivo, ma anche estremamente economico nella gestione: l'intervallo di manutenzione per il controllo del gioco valvole arriva infatti a 45.000 km, un riferimento assoluto nella categoria che abbatte drasticamente i costi di utilizzo.
La grande novità della quinta generazione è il peso: con soli 175kg in ordine di marcia senza carburante, il Monster 2026 è il più leggero di sempre tra i modelli a quattro valvole, 4 kg in meno rispetto al predecessore. Un risultato ottenuto grazie a scelte tecniche innovative: il motore viene utilizzato come elemento strutturale, abbinato a un telaio monoscocca, un forcellone bibraccio ispirato alla Panigale V4 e un telaietto posteriore in tecnopolimero e traliccio. Le sospensioni Showa sono state tarate per garantire il giusto equilibrio tra comfort quotidiano e sportività sul misto, confermando la doppia anima della naked di Borgo Panigale. Il risultato è una moto sempre stabile, sicura e tremendamente divertente da guidare.
Ducati ha lavorato molto sull'ergonomia per rendere il nuovo Monster ancora più accessibile e confortevole. La sella è stata ribassata a 815 mm rispetto al modello precedente e può scendere fino a 775 mm con la sella bassa e il kit di ribassamento accessori, permettendo anche ai motociclisti di statura più contenuta di appoggiarsi saldamente a terra. Il manubrio è più alto e avanzato, migliorando controllo e comodità durante la guida.
Il Monster 2026 non è solo muscoli e design: è anche un concentrato di tecnologia. Quattro Riding Mode (Sport, Road, Urban, Wet) permettono di adattare il comportamento della moto a ogni situazione, mentre il pacchetto elettronico avanzato include DTC (Ducati Traction Control), DWC (Ducati Wheelie Control), EBC (Engine Brake Control) DQS 2.0 (Ducati Quick Shift) e ABS cornering, per una guida sempre intuitiva, versatile e sicura.
I comandi al manubrio sono ergonomici e facilitano la gestione di tutte le funzioni elettroniche, che vengono visualizzate su un display TFT da 5 pollici predisposto per il Ducati Multimedia System e la navigazione Turn-by-turn. Il display offre inoltre doppia modalità giorno/notte e Info Mode Road e Road Pro, ottimizzando la leggibilità in ogni contesto di utilizzo.
Per chi vuole rendere ancora più personale il proprio Monster, Ducati Performance propone una vasta gamma di accessori: dettagli in carbonio, parti realizzate in alluminio dal pieno, sella sportiva con rivestimento in Alcantara. Gli appassionati più sportivi apprezzeranno i silenziatori omologati con camicie in titanio e fondelli in carbonio, sviluppati in collaborazione con Termignoni, che riducono il peso di ulteriori 0,2 kg e aumentano il carattere grintoso della moto.
Il nuovo Ducati Monster sarà disponibile nelle concessionarie a partire da febbraio 2026 in due eleganti livree: Ducati Red e Iceberg White. La moto viene proposta in due versioni, Monster e Monster+, quest'ultima dotata di cupolino e coprisella passeggero. Entrambe le versioni sono disponibili anche nella configurazione da 35 kW per i motociclisti con patente A2. La quinta generazione del Monster è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle naked, confermando ancora una volta che quando si tratta di unire essenzialità, prestazioni e stile, Ducati non ha rivali.