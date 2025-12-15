Nuovo Ducati Monster, rivoluzione naked: più leggero, veloce e tecnologico

Il nuovo Monster è stato completamente riprogettato e reinterpreta in chiave moderna lo stile del primo modello, recuperando tutti gli stilemi che lo hanno reso inconfondibile: il faro incorniciato dalle iconiche "spalle" del serbatoio a dorso di bisonte, la sella unica e il codino corto e leggero. Il risultato è un'estetica che unisce tradizione e innovazione, capace di farsi riconoscere al primo sguardo ma con un carattere deciso, unico e contemporaneo.