Halloween, boom di email trappola: il 63% delle offerte nasconde virus e truffe

Le maschere più pericolose di Halloween quest'anno non sono quelle dei mostri o dei vampiri, ma quelle che si nascondono dietro le email. I criminali informatici hanno imparato a cavalcare le ricorrenze più popolari per diffondere virus e truffe online e la notte che porta a Tutti i Santi non fa eccezione. Secondo una ricerca di Bitdefender Labs, ben il 63% dello spam a tema Halloween diffuso tra metà settembre e metà ottobre contiene malware o link fraudolenti.