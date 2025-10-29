Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgtech
scherzetto digitale amaro

Halloween, boom di email trappola: il 63% delle offerte nasconde virus e truffe

Gli esperti invitano alla prudenza: non cliccare mai sui link sospetti, non scaricare allegati da fonti non verificate e diffidare delle offerte troppo vantaggiose

29 Ott 2025 - 16:12
© Tgcom24

© Tgcom24

Le maschere più pericolose di Halloween quest'anno non sono quelle dei mostri o dei vampiri, ma quelle che si nascondono dietro le email. I criminali informatici hanno imparato a cavalcare le ricorrenze più popolari per diffondere virus e truffe online e la notte che porta a Tutti i Santi non fa eccezione. Secondo una ricerca di Bitdefender Labs, ben il 63% dello spam a tema Halloween diffuso tra metà settembre e metà ottobre contiene malware o link fraudolenti.

Gli Stati Uniti nel mirino, ma l’Italia non può dormire sonni tranquilli

 L'analisi rivela che quasi tre quarti delle email malevole sono state indirizzate verso utenti statunitensi, seguiti da tedeschi (13%) e irlandesi (6%). L'Italia, per ora, rappresenta solo l'1% del totale, ma la tendenza resta preoccupante, anche perché lo spam proviene, soprattutto, da server americani (67%), con contributi minori da Germania e Singapore. Le finte offerte "imperdibili" sono spesso camuffate da promozioni di brand noti come Amazon o Walmart, con messaggi che invitano a riscattare premi o scaricare coupon.

Leggi anche
cellulare

Truffe digitali, boom di vittime anche tra i giovani: quasi tre milioni di casi in un anno ma uno su quattro non denuncia

Leggi anche

E-commerce: quasi 3 milioni di italiani vittime di truffe online, uno su due non denuncia

Oggetti allettanti e link pericolosi: così scatta la trappola

 A ingannare gli utenti è soprattutto l'oggetto del messaggio: titoli accattivanti come “Il tuo dolcetto di Halloween è pronto” o “Ritira il tuo premio Amazon” nascondono link a siti infetti o moduli per il furto dei dati personali. Gli esperti invitano alla prudenza: non cliccare mai sui link sospetti, non scaricare allegati da fonti non verificate e diffidare delle offerte troppo vantaggiose, soprattutto durante le festività.

Leggi anche

Deepfake e truffe online: Consob oscura 17 siti che usavano volti di Meloni, Salvini, Schlein e Calenda

Leggi anche

Oltre due milioni di italiani vittime di truffe sui conti correnti

Halloween e le truffe "stagionali": un pericolo ricorrente

 Gli attacchi informatici legati alle festività sono ormai una costante: da San Valentino al Black Friday, fino al Natale, ogni occasione è buona per i truffatori digitali. Halloween, con la sua atmosfera giocosa e le promozioni a tema, diventa terreno fertile per phishing e frodi online. La regola d'oro resta la stessa: meglio perdere un'offerta che perdere i propri dati o peggio i propri soldi.

halloween
truffe
virus

Sullo stesso tema