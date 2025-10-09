Bonifici istantanei, tutto quello che c'è da sapere e come evitare le truffe

Il bonifico è uno strumento sempre più diffuso nel nostro Paese. Secondo i dati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), nel 2024 sono state effettuate 2,2 miliardi di operazioni tramite bonifici, che hanno "spostato" ricchezza per un valore complessivo di 10.201 miliardi di euro. Un'analisi sui pagamenti digitali tra il 2020 e il 2024 ha evidenziato che il numero di operazioni di bonifico è aumentato del 49,1%, segno di una crescente fiducia verso questo strumento.