Oro a 4.000 dollari l'oncia, valore record: ecco cosa succede e perché c'entra anche Macron

Per la prima volta nella storia, l'oro ha superato la soglia dei 4.000 dollari l'oncia (pari a circa 31,1 grammi), raggiungendo un nuovo massimo nelle contrattazioni asiatiche. Il record segna un momento storico per il metallo prezioso, sostenuto da un clima economico e politico sempre più instabile.

Alla base del rally ci sono fattori globali: il blocco del bilancio negli Stati Uniti, l'attesa di nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve e, in Europa, le turbolenze politiche in Francia, dove la crisi di governo e le tensioni tra il presidente Emmanuel Macron e l'opposizione hanno contribuito a diffondere un clima di incertezza che si riflette sui mercati. Secondo Reuters e Bloomberg, l'oro è salito di oltre 50% da inizio 2025, con i futures che al Comex di New York hanno superato quota 4.000 dollari.