Ucraina, Trump: "Ho preso una decisione sui missili Tomahawk, ma prima Kiev deve dirmi come vuole usarli"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.323. Donald Trump annuncia di "aver preso una decisione" sull'invio di missili Tomahawk a Kiev, ma prima vuole capire come verranno usati contro la Russia. Nella notte tra domenica e lunedì Mosca ha lanciato su Leopoli, nel cuore dell'Ucraina occidentale, il peggior attacco dall'inizio dell'invasione su larga scala. Cinque le vittime, tra cui un’adolescente, e almeno 18 i feriti. Sotto le bombe anche le infrastrutture energetiche, con blackout diffusi e temperature in calo. Tra i coinvolti, anche 110 attivisti pacifisti italiani del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean), in viaggio su un treno partito da Kharkiv e diretto verso il confine polacco. "Il cielo era illuminato a giorno, abbiamo sentito le esplosioni e visto gli incendi", hanno raccontato. Nessun ferito tra loro.