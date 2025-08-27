Ucraina, dall'intelligence al supporto aereo: i piani degli Usa per il dopoguerra

Con la Guerra Fredda, sono stati gli stessi Usa a imporre che noi europei non decidessimo da soli della nostra protezione militare. La Germania, in particolare, faceva troppa paura: fu prima divisa in due e poi spogliata di un esercito regolare per Costituzione. Oggi, invece del solo numero di soldati stanziati, è forse più importante il ruolo degli Stati Uniti come facilitatore tecnologico e logistico per le forze europee, che spesso mancano di capacità chiave in ambito di intelligence, sorveglianza e ricognizione, nonché di trasporto aereo e rifornimento. L'intervento in Libia del 2011 è forse l'esempio più chiaro della centralità di Washington nella proiezione delle forze europee: sebbene inizialmente destinate a svolgere il ruolo primario nell'intervento, gli Stati Ue non sono stati in grado di sostenere le operazioni da soli. L'Ucraina ci ha insegnato che, anche se raccontano di volersi ritirare, gli Stati Uniti continueranno a svolgere il ruolo di garante di ultima istanza, fornendo armi e assistenza piuttosto che supporto militare diretto.