La Russia trasforma la Corea del Nord in una fabbrica di armi: cosa significa per la guerra in Ucraina

La Corea del Nord ha fornito tre elementi principali allo sforzo bellico della Russia contro l'Ucraina: truppe, munizioni e missili. Pyongyang ha inviato circa 11mila soldati nella regione di Kursk a fine 2024, per contribuire a respingere le forze ucraine che controllavano una porzione di territorio russo. Le valutazioni sull'efficacia delle prestazioni di queste truppe offrono le visioni più diverse. Alcuni rapporti suggerivano che i soldati nordcoreani fossero poco più che "carne da cannone" e mal preparati per un conflitto dominato dai droni, mentre altri descrivevano i combattenti, provenienti da una società fortemente militarizzata, come disciplinati, in buona forma e abili con le armi. In ogni caso, Pyongyang sta imparando la guerra sul campo contro un nemico ben equipaggiato e motivato, sostenuto per di più dall'Occidente. Una circostanza che preoccupa non poco la Corea del Sud.