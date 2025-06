L'Ucraina si ritira dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo, cos'è e cosa succede ora

Oltre che per scongiurare nuovi utilizzi di mine - come abbiamo visto, con risultati molto inferiori alle aspettative - la Convenzione di Ottawa è stata firmata soprattutto per garantire la distruzione degli stock, la bonifica delle aree minate, le misure di trasparenza e, soprattutto, l'assistenza alle vittime. Partiamo dalla distruzione degli stock: la Convenzione impegna gli Stati parte alla distruzione di tutte le mine antiuomo in loro possesso o sotto il loro controllo, "al più presto" ma in ogni caso non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore del Trattato per lo Stato interessato. L'unica eccezione alle disposizioni sulla distruzione riguarda mine che possono essere mantenute ai fini di addestramento relativo a tecniche di rilevamento, bonifica o eliminazione e in numeri comunque minimi necessari a tali fini. A oggi, 157 Stati membri hanno eliminato l'interezza dei loro depositi, che cumulativamente contano oltre 47 milioni di ordigni.