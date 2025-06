Čeburaška, il Topolino russo "arruolato" da Mosca nella guerra in Ucraina

I cartoni animati aiutano a veicolare messaggi semplici e immediati, facendo comprendere le dinamiche di un conflitto anche a chi non potrebbe (e non dovrebbe) capirle. Per questo in Paesi pericolosamente affascinati dalla guerra come la Corea del Nord non hanno mai smesso di proporre scoiattoli e lupi in conflitto tra loro ai bambini. Lo choc tuttavia è più immediato quando si assiste alla completa trasformazione di un personaggio per ragioni belliche, un processo che può tramutare persino il dolce incrocio tra un orsetto di peluche e un topo nella versione "pucciosa" di Rambo. Čeburaška è un simbolo in Russia praticamente dal giorno in cui è nato, nel lontano 1966, dalla penna di Eduard Uspenskij. In breve le sue avventure hanno conosciuto un successo tale da farlo diventare un personaggio dei cartoni e un'icona pop conosciuta in tutto il Paese. Il "Topolino russo" era sponsorizzato anche da chi comandava a Mosca, ben felice di aver trovato la perfetta incarnazione del "bravo cittadino sovietico" che compiva il suo dovere e non temeva di denunciare le irregolarità.