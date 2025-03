Oltre 3 milioni di articoli pro Russia hanno infettato i sistemi di intelligenza artificiale

La rete Pravda, conosciuta anche come Portal Kombat, è stata lanciata nell'aprile 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Non produce contenuti originali, ma ricicla notizie integrando contenuti e affermazioni dei media statali russi, delle agenzie e dei funzionari governativi su un'ampia rete di siti apparentemente indipendenti, di influencer pro Cremlino. Tra questi c'è John Mark Dougan, ex vice-sceriffo di una contea della Florida fuggito in Russia.