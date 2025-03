Video "Trump Gaza", l'autore svela: "Nato come parodia"

Questa vicenda ha un aspetto paradossale: Avital, pur essendo un convinto sostenitore dell'intelligenza artificiale, sottolinea proprio attraverso questa esperienza i potenziali rischi di questa tecnologia. "Noi siamo narratori, non provocatori," ha dichiarato al "Guardian". "Questo è il dualismo della satira: tutto dipende dal contesto in cui la si inserisce per dare il senso alla battuta o alla parodia. Qui non c'era alcun contesto e il video è stato postato senza il nostro consenso o la nostra conoscenza."



Il misterioso percorso del video fino a Trump Rimane ancora poco chiaro come il filmato sia arrivato nelle mani dell'ex presidente. Avital racconta di averlo condiviso con alcuni amici e di aver mandato una versione preliminare all'attore Mel Gibson che Trump aveva nominato in gennaio "ambasciatore speciale a Hollywood" e che in passato aveva collaborato con EyeMix e Arcana. Gibson, tuttavia, nega categoricamente di averlo trasmesso alla Casa Bianca.



Le conseguenze mediatiche della decontestualizzazione Il 27 febbraio Avital si è svegliato trovando migliaia di messaggi da amici che lo informavano della condivisione del video da parte di Trump. "Se fosse stato uno sketch del Saturday Night Live," osserva, "la percezione mediatica sarebbe stata completamente diversa - tutti avrebbero pensato che fosse una presa in giro delle idee folli di questo presidente." Secondo il videomaker questo caso esemplifica perfettamente "il modo in cui si diffondono le fake news, quando ogni fonte d'informazione prende quello che le fa comodo e lo rifila agli spettatori senza contesto."



Un caso di studio sulla disinformazione Il video "Trump Gaza", nato come semplice esperimento satirico, è diventato involontariamente un emblema dei pericoli della disinformazione nell'era digitale. La vicenda dimostra come, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, la linea tra satira e propaganda politica possa diventare pericolosamente sottile. Come sottolinea Avital, "il contesto è tutto". Eppure, nonostante le chiarificazioni dell'autore, è probabile che questo video resterà nella memoria collettiva non come una parodia, ma come parte della controversa narrativa politica sul conflitto in Medio Oriente.