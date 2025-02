Trump e la riviera di Gaza

Sembra crederci davvero Donald Trump e affida all’intelligenza artificiale una sorta di anteprima video del progetto “Gaza riviera del Medio Oriente”, lanciato a fine gennaio fra le polemiche. Dalla distesa di macerie ai grattacieli dalla gente in fuga alle odalische e gli yacht, ma anche gli aperitivi sulla spiaggia al tramonto e un cocktail in piscina con il premier israeliano Netanyahu: le immagini per quanto artificiali di “Gaza Trump” -condivise sui social dal presidente americano- fanno discutere.