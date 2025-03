Lecce, tre studenti "sbancano" il Lotto con un sistema basato sull'Intelligenza artificiale

Due vincite consecutive per circa 50mila euro complessivi: è quanto si sono messi in tasca tre studenti di Matematica dell’Università del Salento giocando al Lotto, grazie a un sistema basato sull'intelligenza artificiale ed aiutati, chiaramente, anche da una certa dose di fortuna. Per raggiungere il risultato hanno infatti elaborato un algoritmo di machine learning basato sui numeri usciti più frequentamente.