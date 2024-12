Usa, lotteria Mega Millions: vinti 1,2 miliardi di dollari

"Congratulazioni al vincitore del jackpot di 1,2 miliardi di dollari dalla California - ha detto il direttore del consorzio che organizza la lotteria, Joshua Johnston -. Che fantastico regalo in questa stagione! In questo speciale periodo dell'anno, è un momento incredibile sia per il vincitore sia per tutte le organizzazioni e cause che ricevono fondi dalla vendita dei biglietti".