Usa, newyorkese vince 10 milioni alla lotteria due volte in 2 anni

Un uomo di New York City ha vinto 10 milioni di dollari con un biglietto della lotteria gratta e vinci da 30 dollari questa settimana.

A far notizia è che lo stesso aveva vinto l'identico importo con un'altra lotteria da 30 dollari poco più di un anno fa. Come riportano i media Usa Wayne Murray, che vive a Brooklyn e ha acquistato entrambi i biglietti presso la stessa stazione di servizio vicino a casa sua, ha deciso di ritirare le vincite per una somma forfettaria di oltre 6 milioni di dollari.