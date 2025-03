Georgia, sgominata rete di criminali: hanno messo a segno una maxi-truffa da 33 milioni di euro grazie ai deepfake

Una rete criminale basata in Georgia ha truffato migliaia di risparmiatori in Europa e in Canada per 35 milioni di dollari (poco meno di 33 milioni di euro) con falsi annunci pubblicitari di celebrità pubblicati su Facebook e Google, e realizzati con l'intelligenza artificiale. Lo riporta il Guardian. Deepfake e notiziari fittizi con le immagini dell'esperto di finanza Martin Lewis, la DJ radiofonica Zoe Ball e il presentatore Ben Fogle sono stati utilizzati per promuovere criptovalute fraudolente e altri schemi di investimento, scrive il quotidiano britannico, secondo cui le truffe sono andate avanti fino alle ultime settimane.