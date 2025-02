Da Meta "guerra" alle truffe romantiche: rimossi 116mila account dai social

L'origine dei profili truffa - Secondo Meta, questi account spesso hanno origine nei paesi dell'Africa occidentale dove i criminali si spacciano per membri dell'esercito americano o celebrità. In entrambi i casi, affermano di essere "in cerca di amore" e avviano conversazioni con persone su Facebook, Instagram e WhatsApp ma anche su altre piattaforme di messaggistica. Alla fine il truffatore richiede carte regalo, criptovalute o altri tipi di pagamenti.