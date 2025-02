Treviso, clonano la voce della figlia con l'IA: un'84enne consegna ai truffatori 30mila euro

Il caso di Treviso ha portato alla denuncia di un 55enne campano, già autore di un raggiro di una 93enne di Zero Branco. Grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona i carabinieri sono risaliti all'auto presa a noleggio dall'uomo e all'alloggio usato come base per i colpi, nel quale sono stati sequestrati gioielli e 40mila euro in contanti. L'anziana di Treviso si è resa conto di essere stata truffata abbastanza velocemente, quando è riuscita a mettersi in contatto con l'altra figlia: anche lei doveva essere in ospedale, secondo i truffatori. Che le avevano raccontato evidentemente un'altra bugia.