Bari, anziane seguono un corso dei carabinieri e fanno arrestare tre truffatori

Si tratta di due episodi distinti, accaduti uno a Bisceglie e uno a Minervino Murge, nei quali sarebbe stato utilizzato lo stesso metodo: l'anziano verrebbe contattato da un sedicente maresciallo dei carabinieri, il quale riferisce che un familiare della vittima è stato fermato e trattenuto presso una caserma per motivi giudiziari. Per la sua liberazione viene richiesto un compenso per le spese legali. Prese dalla preoccupazione, a quel punto, le vittime si adoperano per racimolare quanto più denaro e gioielli possibile. Nel frattempo, un complice del finto maresciallo raggiunge l'abitazione dell'anziano, facendosi consegnare tutto. Nei due episodi da cui sono scaturiti gli arresti, però, gli anziani interessati - anche grazie all'attività di sensibilizzazione sul tema posta in essere dall'Arma - si sono insospettiti e hanno contattato i veri carabinieri permettendo così di fermare i presunti truffatori, tre giovani di origine napoletana. Tutti e tre sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti presso la casa circondariale di Trani. La loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.